Хоккеист Александр Овечкин начал сдавать позиции. Забить шайбу спортсмену не удалось, зато Ови эффектно проломил шлем вратарю и сокрушил соперника жестким ударом.

Прошедший матч «Вашингтон» — «Вегас» завершился проигрышем первых, то есть радоваться Овечкину точно было нечему. Мало того что не удалось одержать победу, так еще и во время единственного забитого гола 36-летний хоккеист стал скорее сторонним наблюдателем на площадке, нежели активным игроком.

Однако печален не только сам проигрыш команды, но и тот факт, что результативная серия Ови завершилась. В семи матчах русский снайпер показывал поражающий результат, но лидерство прервалось.

Овечкина обогнали в гонке за очередной наградой «Морис Ришар Трофи» (трофей, который каждый год вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги). Теперь первую строку в рейтинге занимает американский хоккеист Крис Крайдер.

Словом, одно разочарование погоняет другое. Но даже в настолько неудачном матче Александр смог отличиться, заявив о своей силе на льду. Доказывают это два момента.

Во втором периоде Александр Овечкин всю свою силу вложил в бросок, поэтому летящая шайба буквально проломила шлем шведу Робину Ленеру. Вратарь «Вегаса» признался после финальной сирены, что бросок Ови действительно был впечатляющим.

«Наверное, это был самый сильный удар в голову, который я когда-либо пропускал. Было немного страшно, когда я почувствовал, как сгибается решетка», — цитирует Ленера журналист Джесси Грангер.

Вторым показателем стал эпизод в третьем периоде матча, когда Овечкин силовым приемом сокрушил канадца Нолана Патрика. Хит (намеренное столкновение) был действительно эффектным, но при этом не нарушал правила. Канадец Киган Колесар посчитал иначе, но пыл разъяренного игрока быстро охладили судьи.