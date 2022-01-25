Футбольный клуб «Зенит» встречался с словацкой «Жилиной» в рамках подготовки к сезону. Матч прошел в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российского клуба.

Первый гол в матче на 8-й минуте забил форвард Артем Дзюба. На 21-й минуте встречи отличился Андрей Мостовой.

Александр Ерохин оформил хек-трик в матче. Он забил на 50-й, 69-й и 84-й минутах матча.

«Зенит» возобновит игру в Российской Премьер-Лиге после зимнего перерыва 28 февраля. Сине-бело-голубые встретятся с «Рубином».

«Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата России (38 очков). Ближайший преследователь – «Динамо», отстает от команды из Санкт-Петербурга на 2 очка. Замыкает тройку призеров «Сочи» (31 очко).