Сегодня ночью состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В ряде из них одними из самых заметных игроков стали российские хоккеисты.

«Вашингтон» на своём льду с минимальным счётом проиграл «Вегасу» — 0:1. Единственную шайбу провёл Майк Амадио на 26-й минуте.

Российский капитан столичной команды Александр Овечкин провёл 1240-й матч в Национальной хоккейной лиге. Он повторил достижение Джея Боумистера и Патрика Элиаша по этому показателю.

Овечкин, а также его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов не набрали очков. Вратарь Илья Самсонов остался в запасе. У «Вегаса» во втором звене вышел Евгений Дадонов, который также не отметился очками, а во втором периоде получил две минуты штрафа.

«Рейнджерс» в серии буллитов одолел «Лос-Анджелес» — 3:2. За две секунды до конца первого периода нью-йоркский форвард Крис Крайдер открыл счёт. Во втором периоде «Кингз» забили дважды — отличились Блэйк Лизотт (32-я) и Алекс Иафалло (40-я). На 55-й «Рейнджерс» сравняли счёт благодаря броску Барклая Гудроу. В эпизодах с обеими шайбами ньюйоркцев голевые передачи отдавал Артемий Панарин. В серии буллитов Панарин реализовал свою попытку, а решающий бросок нанёс Адам Фокс.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 из 36 бросков. Для вратаря эта победа стала 20-й в текущем сезоне. Шестеркин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение 50-летней давности, добравшись до отметки в 20 побед в сезоне за 26 матчей. Его сменщик Александр Георгиев остался в запасе.

«Миннесота» разгромила «Монреаль» 8:2. При этом счёт открыли «Канадиенс» уже на второй минуте благодаря броску Майка Хоффмана. Ещё до середины первого периода «Уайлд» вышли вперёд — отличились Джаред Сперджен (4-я) и Маркус Фолиньо (10-я). Во втором периоде «Миннесота» забила ещё трижды: Коннор Девар (25-я), Нико Штурм (25-я), Мэтс Цуккарелло (40-я). В эпизоде с голом последнего результативную передачу отдал Кирилл Капризов.

На 45-й Рем Питлик отыграл одну шайбу «Канадиенс», на что «Миннесота» ответила голами Мэттью Болди (47-я), Джорди Бенна (50-я) и Кевина Фиалы (56-я). Капризов отдал Болди второй голевой пас в матче.

Капризов продлил результативную серию до пяти матчей. Он забросил три шайбы и сделал шесть ассистов за этот период. Также форвард набрал 100 очков в НХЛ. Помимо него, в составе «Миннесоты» вышел Дмитрий Куликов, а за «Канадиенс» сыграл Александр Романов.

«Филадельфия» дома проиграла «Далласу» — 1:3. Единственную шайбу у «Флайерз» провёл россиянин Иван Проворов на 33-й минуте. За «Старз» отличились Руп Хинц (18-я), Джейкоб Петерсон (57-я) и Джо Павелски (59-я, в пустые ворота). Голевой пас Петерсону отдал Александр Радулов. Российский форвард прервал пятиматчевую серию без набранных очков. Всего в последних 11 встречах на его счету только два голевых паса. Забить он не может уже 26 игр подряд. Ещё один россиянин в составе «Далласа» Денис Гурьянов ушёл с площадки без очков.

«Калгари» разгромил «Сент-Луис» 7:1. Примечательно, что единственную шайбу «Блюз» провели первыми в матче — на 6-й минуте отличился Тайлер Бозак. Одним из авторов голевого паса стал россиянин Клим Костин. Более именитые российские хоккеисты «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, Иван Барбашев и Павел Бучневич очков не набрали.

После этого забивал только «Калгари». Россиянин Никита Задоров сравнял счёт менее чем через минуту, затем забили Кристофер Танев (13-я), Элиас Линдхольм (16-я), Шейн Монахан (24-я), Блэйк Коулман (35-я), Адам Ружичка (37-я) и Джонни Гудро (40-я). В эпизоде с последним голом Задоров отдал результативный пас. Однако главным героем встречи стал Мэтт Ткачук. Американский форвард сделал ассистентский пента-трик — пять результативных передач. Его партнёр по звену Джонни Гудро к своему голу добавил три голевых паса.

«Колорадо» всухую обыграл «Чикаго» — 2:0. Голами отметились Назем Кадри (32-я) и Микко Рантанен (47-я). В составе победителей на лёд вышли Валерий Ничушкин и Михаил Мальцев.

Наконец «Анахайм» обыграл «Бостон» — 5:3. У «Брюинз» отличились Дерек Грант (10-я), Исак Лундстрем (22-я), Райан Гецлаф (32-я), Трой Терри (47-я) и Грег Патерин (51-я). За «Дакс» забили Давид Пастрняк (28-я), Тэйлор Холл (36-я) и Эрик Хаула (57-я).