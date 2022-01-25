Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам и 13-кратный чемпион мира из Норвегии Петтер Нортуг высказался о решении олимпийской чемпионки 2010 года в эстафете, норвежской лыжницы Терезе Йохауг провести ночь с женихом перед отлетом на Олимпийские игры в Пекин.

«В команде есть случай заражения, и сейчас речь идет о том, чтобы как можно меньше контактировать. Безопаснее всего взять отдельный номер в отеле аэропорта, чем ехать домой. Все, что связано с путешествиями, может способствовать повышенному риску заражения», – цитирует Нортуга TV2.

Олимпийский чемпион заявил, что сейчас спортсменом нужно изолироваться от внешнего мира, чтобы не заболеть коронавирусом перед важными соревнованиями.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.