В Роспотребнадзоре напомнили петербуржцам, что здоровый образ жизни помогает в борьбе с коронавирусом, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В ведомстве отметили, что ЗОЖ повышает сопротивляемость организма к инфекции. Это работает не только в случае с ковидом, но и с гриппом и ОРВИ.

Защититься от болезней помогают три важных составляющих здорового образа жизни: полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и правильное питание.

Полноценный сон можно рассчитать, исходя из возраста. К прогулкам на свежем воздухе, при отсутствии противопоказаний, полезно добавить занятия спортом на улице.

Для правильного питания в рацион нужно включить продукты, богатые белками, витаминами и минеральными веществами.

За последние сутки в Санкт-Петербурге выявлено 9722 новых случая заражения коронавирусом. 58 человек скончались, 2815 выздоровели.