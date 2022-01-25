Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева разместила свежую фотографию в «сториз» на своей страничке в «Инстаграм». Спортсменка показала, как будет выглядеть на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным. Мероприятие пройдет сегодня, 25 января.

Туктамышева надела костюм олимпийской сборной России.

«На онлайн-встречу с президентом«, – подписала фото Туктамышева.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

В текущем сезоне Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира. Также она отобралась в финал Гран-при – 2021/2022, но его отменили из-за коронавируса.

На чемпионате России в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место. Она стала запасной на Олимпиаде в Пекине.