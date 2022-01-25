Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. 24-летний форвард отдал две голевых передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Монреаля» (8:2). На счету россиянина стало 100 (44 + 56) очков в НХЛ. Он добрался до этой отметки за 92 матча. Среди действующих хоккеистов лиги быстрее сто очков набирали только Александр Овечкин (77), Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89).

Первой звездой дня стал Мэттью Ткачук из «Калгари». В игре с «Сент-Луисом» (7:1) он отдал пять голевых передач.

Третьей звездой дня стал Крис Крайдер из «Рейнджерс». В игре с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б) он забил гол. Шайба стала для него 30-й в сезоне, он обогнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.