Форвард «Спартака» Георгий Мелкадзе заключил контракт с «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт команды.

Нападающий получил девятый номер. Контракт подписан на 2,5 года.

«Добро пожаловать, Георгий!» — содержится в сообщении пресс-службы «Сочи».

В текущем сезоне 24-летний форвард сыграл в четырех матчах за красно-белых во всех турнирах. Мелкадзе не смог отметиться результативными действиями. В Российской Премьер-Лиге Георгий выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Также футболист вызывался с молодежную сборную России.

«Сочи» идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко в 18 матчах. «Спартак» занимает девятую строчку рейтинга. Лидер чемпионата России – «Зенит». В активе сине-бело-голубых 38 очков.