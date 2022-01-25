Защитник «Урала» Арсен Адамов продолжит карьеру в «Зените», сообщает «Спорт-Экспресс». 22-летний футболист в ближайшее время покинет расположение клуба на сборах в Шардже и присоединится к «Зениту», который завершил сбор в Дубае и возвращается в Санкт-Петербург.

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию о трансфере, но уточнил, что контракт ещё не подписан.

Адамов в текущем сезоне провёл за «Урал» 19 матчей (17 в РПЛ и 2 — в Кубке России) и забил один гол. В октябре он был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но на поле не появился.

Стоимость Адамова по версии портала Transfermarkt оценивается в 1,5 млн евро.

Адамов начал карьеру в «Ахмате», а в «Урал» перешёл в январе 2021 года.