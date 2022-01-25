Хоккейный клуб «Авангард» не знал о ситуации с форвардом Ридом Буше, когда заключал контракт. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба из Омска Алексей Волков.

В январе появилась информация о том, что Буше признан виновным в домогательствах к несовершеннолетней девушке в 2011 году. Американский нападающий выступал за «Авангард» в сезоне-2020/2021, затем заключил контракт с ярославским «Локомотивом».

Суд вынесет решение по делу Буше в конце января.

«Об этой истории я лично не знал. Недавно говорил с Ламорелло, когда был драфт в его год, он его рассматривал, хотя тоже не знал о происшествии. Согласен, что при выборе легионера нужно глубже изучать историю«, – заявил Волков на пресс-конференции.