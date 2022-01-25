Матч между «Зенитом» и «Эфесом» в Евролиге может не состояться из-за неблагоприятных погодных условий.

В Стамбуле идет сильный снегопад. Все регулярные рейсы из аэропорта были отменены из-за сильного снегопада и сугробов на взлетной полосе.

Руководство «Эфеса» пытается решить ситуацию на самом высоком уровне. В качестве одного из решений предлагают использовать военную спецтехнику. Она должна расчистить аэропорт для вылета в в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Metaralings.

Матч между «Зенитом» и «Анадолу Эфесом» должен пройти в Санкт-Петербурге 27 января. Начало – в 20:00 по московскому времени. После 19-ти матчей сине-бело-голубые идут на шестом месте в турнирной таблице Евролиги. Соперник занимает восьмую строчку таблицы.