Руководитель программы «Таланты и наставники» в структуре Судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Юрий Баскаков отстранен от работы с молодыми арбитрами. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, сам проект подготовки молодых судей закрыт. Его функции переданы в департамент судейства Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Баскаков может уйти с поста руководителя программы «Таланты и наставники».

Баскаков работал на матчах чемпионата России с 1996 года. Последний матч Юрий отработал в 2011 году. Специалист – член Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.

Председатель судейсткого комитета Российского футбольного союза – Ашот Хачатурянц.