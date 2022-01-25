Сумма выплат за защитника Арсена Адамова при переходе из «Урала» в «Зенит» составит 5 миллионов евро. Это число стоит в контракте футболиста с командой. Об этом сообщает Metaralings.

Адамов выступает за «Урал» с января 2021 года. Тогда он перешел из «Ахмата» за 55 тысяч евро. Действующий контракт Арсена с «Уралом» истекает летом 2023 года.

Адамов сыграл 17 матчей в текущем сезоне чемпионата России. Он забил один гол в ворота «Ростова» в 18-м туре.

«Урал» идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб из Екатеринбурга не уступает в шести матчах подряд. В активе «Урала» четыре ничьих и две победы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

Чемпионат России возобновится 26 февраля.