Форвард бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто в январе 2022 года пройдет медицинский осмотр для перехода в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации журналиста Вене Касагранде, сумма трансфера будет равно более 20 млн евро. Бразильцу 20 лет.

Алберто забил 30 голов и отдал 6 результативных передач в 100 матча за «Интернасьонал». Контракт форварда с клубом рассчитан до 31 июля 2025 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равна 12 млн евро.

Ранее глава «Интернасьнала» Алессандро Барселлос подтвердил, что в клуб пришло официальное предложение по трансферу Алберто. Президент команды хочет, чтобы игрок продолжил выступать в команде из Бразилии хотя бы до середины года.