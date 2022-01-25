Встреча помощника президента Российской Федерации Игоря Левитина с представителями клубов РПЛ перенесена на неопределенный срок. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Левитин должен был пообщаться с руководством клубов 26 января. На встрече должны были обсудить введение Fan ID, лимит на легионеров и другие вопросы.

По данным источника, Российский футбольный союз уведомил всех участников встречи о переносе мероприятия на неопределенный срок. Основной причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве. Есть вероятность, что совещание пройдет в формате видеоконференции.

Напомним, в середине декабря Государственная Дума приняла законопроект о внедрении Fan ID в российском спорте. Он вступит в силу с 1 июня. Фанаты уже объявили о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика.