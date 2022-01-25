Бывший вице-президент «Ахмата» и советник Рамзана Кадырова по спорту Хайдар Алханов прокомментировал трансфер своего внука Арсена Адамова из «Урала» в «Зенит».

«Честно говоря, изначально мы думали, что Арсен перейдет в «Локомотив», но клубы не смогли между собой договориться. Конечно, я рад, что переход в «Зенит» состоялся. Мы знаем, что это клуб номер один в России и он известен не только у нас, но и в Европе«, – заявил Алханов в интервью Metaratings.

Дед Адамова хочет, чтобы Арсен был полезен «Зениту» и проявил себя с лучшей стороны в команде. Он считает, что футболист готов к такому вызову.

В текущем сезоне 22-летний футболист сыграл за «Урал» в 19-ти матчах. Он забил один гол и заработал две желтые карточки.