Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, заявил, что с фанатскими объединениями, которые объявили о бойкоте матчей из-за принятия закона о введении Fan ID, нужно провести разъяснительную работу.

«Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Может быть, просто эти участники не понимают нюансов, нужно разъяснять. Нужно делать это путем диалога«, – цитирует Пескова «РБК Спорт».

Напомним, что против введения Fan ID выступили фанатские объединения московского «Спартака», петербургского «Зенита», «Ростова» и других клубов. Болельщики планируют не ходить на матчи уже с весенней части текущего чемпионата. Закон вступит в силу летом 2022 года.