Сборная России по мини-футболу начала матч с Хорватией в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Встреча началась в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция матча доступна по ссылке.

В первом матче на турнире сборная России разгромила Словакию со счетом 7:1.

Хорваты обыграли национальную команду Польши со счетом 1:3.

Для выхода из группы россияне должны занять одно из первых двух мест в турнирной таблице. На данный момент сборная России лидирует в рейтинге. В активе команды три очка. Хорватия идет на втором месте.

Высшим достижением сборной России по мини-футболу на чемпионатах Европы является победа в 1999 году в финале над Испанией. На чемпионате мира 2016 года россияне уступили Аргентине в финале и заняли второе место.