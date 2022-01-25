В составе олимпийской сборной России по фигурному катанию сегодня, 25 января, произошла замена. Вместо Михаила Коляды в Пекин поедет Евгений Семененко. Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

По информации источника, несколько дней назад Михаил Коляда почувствовал недомогание. Он прекратил тренировки. Перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярск Коляда сдал ПЦР-тест на коронавирус. Анализ показал положительный результат.

Вместо Михаила Коляды на Олимпийские игры в Пекине поедет еще один воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко. Он занял четвертое место на отборочном чемпионате России в Санкт-Петербурге.

На чемпионате Европы в Таллине, который прошел в январе 2022 года, Евгений Семененко занял пятое место.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.