Новая реальность диктует свои правила. Если бы в самом начале олимпийского цикла кто-то сказал бы, что Россию в Пекине будут представлять трое 18-летних одиночников, вряд ли в это кто-то бы поверил. Но прямо сейчас лучшего российского одиночника Михаила Коляду от Олимпиады отцепил положительный ПЦР-тест на коронавирус. Черная метка сегодняшнего дня.

«Белый ворон» с самой премьеры на открытых прокатах в Москве называли программой для Олимпиады. В ней было хорошо все, Миша жил в этом образе. В новом сезоне тренеры поступили очень мудро и вернули постановку только к чемпионату России, чтобы программа вновь выглядела свежо, а ворон не превратился в затасканную ворону.

Согласно официальному объявлению от ФФККР, несколько дней назад Коляда почувствовал себя неважно. Тест на коронавирус перед вылетом на сбор в Красноярск показал положительный результат.

Подозрения, что могут произойти изменения в составе, были: накануне Первенства России среди юниоров заболел фигурист группы Мишина Глеб Лутфуллин. По словам тренера, у фигуриста была высокая температура, и он ждал результатов тестирования. В это же время в Петербурге тренировался Михаил Коляда: из-за травмы он снялся с чемпионата Европы, в Таллин отправились Алексей Мишин вместе с Евгением Семененко. Нельзя утверждать точно, откуда у Коляды коронавирус: прямо сейчас его можно подхватить абсолютно везде, а про результаты тестов Лутфуллина информации нет. Но совпадение очень пугает…

На месте Михаила мог быть кто угодно другой — коронавирус не щадит никого. И сейчас хочется молиться на то, чтобы это был последний положительный тест в нашей сборной и никаких резких перемен в команде не случится.

Очень больно сейчас смотреть на слова Татьяны Тарасовой о том, какой же Михаил Коляда — везунчик. Получить положительный ПЦР-тест за две недели до Олимпийских игр, к которым ты идёшь весь цикл, меняешь тренера, меняешься сам, пропускаешь сезон из-за синусита и операции, проходишь через тысячи испытаний и несешь на себе огромный груз ожиданий… Сложно описать, что же это такое. Но точно не везение.

«Белый ворон» прозвучит на Олимпиаде в Пекине — в этом сезоне короткую программу на эту же музыку поставили итальянский одиночник Даниэль Грассль и американская спортивная пара Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк. Сравнивать постановку Ильи Авербуха с другой интерпретацией саундтрека к «Нурееву» просто невозможно: Коляда действительно смотрелся в этой музыке органичнее всего. В чистом прокате «Белый ворон» смотрелся как настоящее произведение искусства. И это произведение искусства берегли к Олимпиаде как зеницу ока, но…

Хочется пожелать Михаилу сил и поддержать его в этот трудный момент. А заменившему его Жене Семененко — крепчайших нервов, гладкого льда и чистых прокатов. За себя и за «Белого ворона».