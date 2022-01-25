Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в окончательном составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине.

«Очень жаль, что Коляда не попал в окончательный состав на Олимпийские игры. Миша попадал на Олимпиаду, но здоровье ему помешало. Так бывает, это спорт. Будем болеть за Семененко», – цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 25 января, стало известно о том, что Михаил Коляда сдал положительный ПЦР-тест перед поездкой на предолимпийские сборы в Красноярск. В составе сборной России его заменил еще один воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.