Российский футбольный клуб «Зенит» сделал защитнику команды Ярославу Ракицкому предложение о продлении контракта. Руководство команды ждет ответа от футболиста. Об этом сообщают «РИА Новости».

Об инициативе о продлении контракта со стороны «Зенита» заявил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Ракицкому сделано предложение, ждет ответ«, – заявил Медведев.

Яровслав Ракицкий играет за «Зенит» с зимы 2019 года. Он вышел на поле в 107 матчах и стал трехкратным чемпионом России. Действующий контракт защитника закончится летом 2022 года.

В 2019 году Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Он провел 54 матча за национальную команду.

«Зенит» – лидер чемпионата России. Команда набрала 38 очков.