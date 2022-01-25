Порой трансферные новости мусолятся в прессе несколько месяцев – вроде того же ухода Сердара Азмуна. А порой сделки проворачивают в такие сжатые сроки, что даже очнуться не успеваешь.

Трансфер Арсена Адамова из «Урала» в «Зенит» ещё вчера никем не обсуждался, а сегодня это уже свершившийся факт.

По данным СМИ, петербуржцы заплатят за воспитанника «Ахмата» 5 миллионов евро, и эта сделка вызывает очень большие вопросы. В первую очередь к руководству «Зенита». Потому что пока складывается впечатление, что петербуржцев «нагрели», причём при непосредственном участии тренера сборной России Валерия Карпина.

Арсен Адамов играет в премьер-лиге по большому счёту полтора сезона. В родном «Ахмате» он почти не получал игрового времени, а перейдя в «Урал» летом 2020 года, закрепился в основе лишь в начале 2021-го.

В нынешний сезон Адамов вступил уже в качестве игрока основы. Номинально он правый защитник, однако начал чемпионат России-2021/22 слева. Именно на позиции игрока левого фланга обороны его в октябре вызвал в сборную Валерий Карпин.

И уже тогда этот вызов вызывал множество вопросов. Дело в том, что Адамов никогда не выделялся на юношеском и молодёжном уровне. В карьере игрока не было ни одного матча за юниорские сборные. Ну ладно, бывает, что футболисты проявляют себя гораздо позднее – вспомним тех же Константина Зырянова или Романа Широкова. Но ведь Адамов не особо себя и проявлял! «Урал» барахтался на дне турнирной таблицы (только к концу первого круга екатеринбуржцы покинули зону вылета), а сам защитник не особо выделялся на общем бесцветном фоне команды. Да, его индекс по версии статистического портала Whoscored – один из лучших в команде. Но даже по этому показателю у «Урала» есть более успешный игрок – Иван Кузьмичёв с рейтингом 7,06 против 6,96 у Адамова.

Не секрет, что у некоторых не очень чистоплотных агентов налажена схема: за небольшие бонусы тренеру сборной игрок попадает в национальную команду, за счёт чего вырастает в цене.

За руку никого не ловили, но про предшественника Карпина Станислава Черчесова такие разговоры за спиной ходили. Называлось даже имя этого приятеля-агента – Алан Агузаров. В марте 2021 года, например, в сборную был вызван Александр Жиров, который выступал в составе аутсайдера второй немецкой бундеслиги «Зандхаузен». Известный комментатор Василий Уткин так прокомментировал этот вызов: «В сборную его вызывают только для того, чтобы продать. Создать спрос и продать. Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова».

Правда, доказательств конфликтов интересов не было предоставлено, а Жиров до сих пор барахтается в «Зандхаузене».

И вызов Адамова также объясняли агентскими играми. Справедливости ради, интересы футболиста представляет Александр Маньяков, а из его клиентов в сборную вызывался только Даниил Фомин. И вызов хавбека «Динамо» явно не выглядел как блат.

Тем не менее, появление Адамова в том составе выглядело очень странно. Тренерский штаб объяснял это травмой левого защитника Ильи Самошникова. Однако на тот момент Адамов уже выходил в «Урале» в центре обороны. Кроме того, левый фланг уже был укомплектован Сергеем Тереховым и Фёдором Кудряшовым.

Но даже если Адамова «Зенит» покупает на перспективу, пять миллионов евро за него кажутся безумием. Даже с учётом того, что Арсен – «паспортист».

Пожалуй, единственным плюсом в покупке игрока на данный момент можно назвать его универсализм. Как мы уже писали выше, Адамов – номинальный правый защитник, сезон начал слева, а затем перешёл в центр обороны.

«Урал» по ходу сезона стал играть в три центральных защитника – тактика, которую исповедует и «Зенит». Таким образом, Адамов подходит под схему петербуржцев. Вряд ли его берут на фланги защиты. Справа уже есть опытные Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев, слева место Дугласа Сантоса не подвергается сомнению, а его сменщик Даниил Круговой ничем не хуже Адамова.

Появление ещё одного центрального защитника усилит скамейку петербуржцев и решит вопрос с возможным уходом Ярослава Ракицкого. Однако казахский защитник Нурали Алип на данный момент выглядит куда предпочтительнее Адамова (и тоже не является легионером по правилу для футболистов стран ЕАЭС). Однако с ним контракта ещё нет, а Адамов уже подписал соглашение.

Впрочем, хочется верить, что «Зенит» не просто купился на статус «игрок сборной» и действительно разглядел в Адамове будущую звезду отечественного футбола.