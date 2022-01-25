Российский тренер Алексей Мишин высказался относительно замены Михаила Коляды на Евгения Семененко в окончательном списке сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, сегодня, 25 января, стало известно, что Михаил Коляда сдал положительный тест перед вылетом в Красноярск на предолимпийский сбор. Он пропустит Игры в Пекине. Вместо Михаила на соревнования отправится еще один воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко.

«Личные тренеры спортсменов не вправе комментировать решение Олимпийского комитета и Федерации фигурного катания России. Обострилась ли травма у Коляды? Без комментариев«, – цитирует Мишина Sport24.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.