30 января на берегу Ладожского озера пройдёт традиционный зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый снятию блокады Ленинграда. Забег пройдёт в 53-й раз и будет организован в новом формате, сообщает «Петербургский дневник».

Впервые в марафоне бегуны смогут принять участие в режиме онлайн. Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу пояснила, что сделают это участники из Германии. Для этого им надо выбрать дистанцию, внести регистрационный взнос и пробежать эти километры в своем населенном пункте, зафиксировав свой результат с помощью гаджета.

Данная практика уже применялась «Лигой героев» на других мероприятиях.

Забег стартует 30 января в 9:30 по московскому времени. Первыми выйдут участники забега на 5 км. В 10:45 от музея «Дорога жизни» стартует марафонский забег на 42 км 195 м. Его участники финишируют у монумента «Цветок жизни».

В 11:15 начнут забег те, кто выбрал 10-километровую дистанцию, в 11:30 пробегут участники забега на 1 километр.

Регистрация участников пробега «Дорога жизни» на разных дистанциях продолжается до 29 января. Каждый бегун обязан предоставить, кроме медицинской справки о том, что у него нет противопоказаний для занятий спортом, QR-код или ПЦР-тест, сданный не позднее, чем за 48 часов до старта.