Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ответил на вопрос о снятии Михаила Коляды с Олимпийских игр в Пекине. По официальной информации ФФККР, у Коляды выявили положительный тест на коронавирус.

Слова Горшкова цитирует портал «Чемпионат«. Глава ФФККР подтвердил, что Коляда сдал положительный тест, так что его пришлось в срочном порядке менять на Евгения Семененко.

«Сейчас в мире такая ситуация, что никто не застрахован от вируса. Мы очень сожалеем, но ничего не поделаешь», — сказал Горшков.

Напомним, Михаил Коляда числился в основном составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине в мужском одиночном катании. Вместо него на Олимпиаду поедет первый запасной Евгений Семененко.