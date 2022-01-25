Российский фигурист, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о снятии Михаила Коляды с Олимпийских игр в Пекине 2022 года из-за положительного теста на коронавирус.

Слова Ковтуна цитирует телеграм-канал «Матч ТВ. Только Новости».

«Искренне жаль Мишу в этой ситуации. Он долго шёл к этой Олимпиаде, многое преодолел», — отметил Ковтун. Известие о положительном тесте Коляды пришло сегодня, 25 января. В списке участников фигуриста заменил его товарищ по группе Евгений Семененко.

«С другой стороны, я очень рад за Женю Семененко. Его то заявляли в состав, то отцепляли, но парень все же получил возможность попасть на Олимпиаду. Считаю, он это заслужил», — сказал Ковтун.

Старт соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде назначен на 4 февраля.