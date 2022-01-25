Олимпийский комитет России на официальном сайте опубликовал полную заявку сборной на Олимпийские игры в Пекин. В соревнованиях примут участие 212 спортсменов: 109 мужчин и 103 женщины.

Самую большую заявку представили хоккеисты. На Игры в Пекин едут 23 представительницы женской сборной и 25 — мужской, а также три и шесть запасных спортсменов соответственно.

Самая скромная заявка — у лыжных двоеборцев, всего три спортсмена.

В полный состав делегации, с учётом официальных лиц, вошёл 461 человек, 16 из них — представители медицинского центра.

Олимпиада в Пекине-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне выступят под нейтральным флагом и гимном как представители «Команды ОКР».

Полный список доступен на официальном сайте ОКР.