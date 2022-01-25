Олимпийский комитет России на официальном сайте опубликовал полную заявку сборной на Олимпийские игры в Пекин. В соревнованиях примут участие 212 спортсменов: 109 мужчин и 103 женщины.
Самую большую заявку представили хоккеисты. На Игры в Пекин едут 23 представительницы женской сборной и 25 — мужской, а также три и шесть запасных спортсменов соответственно.
Самая скромная заявка — у лыжных двоеборцев, всего три спортсмена.
В полный состав делегации, с учётом официальных лиц, вошёл 461 человек, 16 из них — представители медицинского центра.
Олимпиада в Пекине-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне россияне выступят под нейтральным флагом и гимном как представители «Команды ОКР».
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