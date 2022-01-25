Сегодня стала известна полная заявка сборной России на Олимпиаду в Пекине. В Играх-2022 примут участие 212 российских спортсменов. 26 из них представляют Санкт-Петербург, ещё трое выступят за другие регионы, но их результаты пойдут также в параллельный зачёт Санкт-Петербурга.

Биатлон: Максим Цветков

Кёрлинг: Галина Арсенькина, Алина Ковалёва, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Даниил Горячев, Евгений Климов

Конькобежный спорт: Артём Арефьев (параллельный зачёт)

Лыжные гонки: Анастасия Рыгалина (параллельный зачёт)

Прыжки с трамплина: Софья Тихонова

Сноуборд: Екатерина Локтева-Загорская

Фигурное катание: Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко

Фристайл: Екатерина Мальцева, Никита Андреев

Хоккей, женщины: Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова, Екатерина Николаева, Диана Фархутдинова

Хоккей, мужчины: Никита Гусев, Кирилл Марченко, Александр Самонов

Шорт-трек: Софья Просвирнова, Даниил Ейбог (параллельный зачёт)

Стоит отметить, что среди запасных спортсменов сборной также есть петербуржцы, в частности, фигуристка Елизавета Туктамышева и хоккеист Андрей Кузьменко. Их попадание в основной состав сейчас возможно только в случае болезней и травм других атлетов.

Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.