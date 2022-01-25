Расписание чемпионата Европы по биатлону 2022 года в немецком Арбере. Фото: СБР, Инфографика: NVsport

Расписание чемпионата Европы по биатлону 2022 года в немецком Арбере. Фото: СБР, Инфографика: NVsport

В немецком Арбере завтра, 26 января, стартует чемпионат Европы по биатлону 2022 года.

Сборную России по биатлону у мужчин на этом турнире представят Александр Поварницын, Василий Томшин, Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев, Михаил Первушин и Пётр Пащенко.

У женщин в Арбере выступят Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Анастасия Шевченкл, Анастасия Гореева и Анастасия Егорова.

В первый соревновательный день биатлонисты побегут индивидуальные гонки, затем в пятницу, 28 января, спортсменам предстоит пробежать спринтерские гонки. На следующий день запланированы гонки преследования по итогам спринта, а завершится чемпионат двумя эстафетами: классической смешанной и одиночной смешанной.