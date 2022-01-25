Стали известны подробности соглашения защитника Арсена Адамова с «Зенитом». Как сообщает официальный сайт клуба, сине-бело-голубые подпишут с 22-летним футболистом контракт на четыре с половиной года, до конца сезона-2025/26. Соглашение вступит в силу после прохождения футболистом углубленного медицинского обследования в Петербурге.

Как сообщалось ранее, сумма трансфера Адамова составит 5 миллионов евро.

Адамов с января 2021 года выступал за «Урал». В текущем сезоне чемпионата России он сыграл 17 матчей и забил один гол в ворота «Ростова» в 18-м туре. В октябре он был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Урал» идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Клуб из Екатеринбурга не уступает в шести матчах подряд. В активе «Урала» четыре ничьих и две победы.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

Чемпионат России возобновится 26 февраля.