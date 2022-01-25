Российская фигуристка Евгения Медведева получила форму сборной России на Олимпиаду-2022. 22-летняя спортсменка не примет участие в соревнованиях, но будет послом команды в Пекине.
Видео — ОКР pic.twitter.com/kNkCrTxbI3
— Великий Твитсби (@greattvetor) January 25, 2022
Сегодня, 25 января, был объявлен состав сборной на Олимпийские игры. В него вошли 212 спортсменов.
Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (в одиночном катании и в команде). Также на её счету по две победы на чемпионатах мира и Европы, в финалах «Гран-при» и на чемпионате России.
Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Сборная России в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне выступит под нейтральным флагом и гимном как «Команда ОКР».
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