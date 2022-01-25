Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине: вместо Михаила Коляды на Игры поедет Евгений Семененко.

Слова Бестемьяновой цитирует портал «Матч ТВ».

«Очень жаль Мишу. Грустная история для него. И шанс, конечно, большой выпал Семененко. Просто счастливый билет», — сказала экс-фигуристка, отметив, что не думает, что замена как-то скажется на баллах российской команды.

«Ну, плюс-минус одно место. Мужчины у нас не претендуют на призовые места. Как я себе представляю», — отметила Бестемьянова.

По официальной информации ФФККР, Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус до вылета на сборы в Красноярск.