Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва высказалась о снятии Михаила Коляды с Олимпиады в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Слова Бобровой цитирует портал Metaratings.

«Думаю, что Михаила заменили, чтобы он не заразил остальных участников», — сказала Боброва, отметив, что на Олимпиаде будут жесткие меры предосторожности и постоянные ПЦР-Тесты.

«Звучит вполне разумно и логично, что Коляду заменили из-за того, что он сдал положительный тест. Но мне очень жаль, что так получилось», — отметила Боброва, пожелав Коляде терпения, здоровья и сил продолжить карьеру.

По словам Бобровой, Коляда — это очень талантливый и хороший фигурист, о чем говорят и его оценки, и иностранные коллеги.

Вместо Михаила Коляды на игры поедет Евгений Семененко.