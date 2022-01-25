Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин оценил трансфер Арсена Адамова в «Зенит». 22-летний защитник перешёл из «Урала» и подпишет контракт до конца сезона-2025/26. По данным СМИ, стоимость трансфера составит 5 миллионов евро.

«Любая цифра, которую готов клуб платить, адекватна. Другой вопрос, что я в первый раз слышу эту фамилию. Может, я не очень следил за «Уралом», поэтому ничего не могу сказать, — сказал Лепёхин. — Но «Зенит» не имеет возможности целую команду собрать из Испании или Германии. На внутреннем рынке из российских футболистов так или иначе им нужно усиливаться. А насколько это усиление оправдано, только время может показать. К вопросу «нужен или нет» я сторонник принимать то, что делает клуб. Они в любом случае понимают, кто и зачем им нужен. Поэтому я просто принимаю это. А будет он играть в составе или нет, вопрос спорный, по крайней мере для меня. «Зенит» — серьёзный клуб по российским меркам, в котором не так просто. Особенно игроку обороны, тем более россиянину. Не знаю, насколько у него перспективы».

Также Лепёхин оценил шансы «Зенита» на победу над «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Вероятность любого матча, пока он не начался, — 50 на 50. Но умом я понимаю, что если «Зенит» пройдёт «Бетис», это будет сюрприз для многих. Для меня в том числе. Хотя я этого не исключаю. «Бетис» — это не «Реал» и не «Бавария». Уж очень мы начали расхвалитвать этот «Бетис» после жеребьёвки. Не спорю, может, это крепкий европейский клуб. Но надо понимать, что такое крепкий европейский клуб, а что такое гранд футбола. Немножко разные категории».

Первый матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Ответная игра пройдёт в Севилье 24 февраля.

Константин Лепёхин выступал за «Зенит» с 1996 по 2002 год, выиграл Кубок России-1998/99 и взял бронзу чемпионата страны-2001.