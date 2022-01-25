«Зенит» в официальном Твиттере издевательски презентовал новичка команды Арсена Адамова. Пресс-служба петербуржцев высмеяла ролик ЦСКА о Юссуфе Языджи. Напомним, что армейцы представили турецкого новичка фейковой перепиской, в которой хавбек откликнулся на предложение клуба, когда ему сообщили, что «в России много Наташ». Позднее ЦСКА удалил видео и извинился перед фанатами.

«Зенит» начал видео в похожем стиле: поставил лайки Адамову в Инстаграме, написал несколько сообщений, что ждёт его. А когда невидимый собеседник футболиста начал писать «Арсен, это Петербург у нас есть…», игрок якобы ответил: «Извините, не сразу увидел сообщение! Еду!».

Видео — ФК Зенит pic.twitter.com/TNiV9EkA4L — Великий Твитсби (@greattvetor) January 25, 2022

Также в ролике были использованы скриншоты различных модов главного героя видеоигры GTA: San Andreas.

Арсен Адамов перешёл в «Зенит» из «Урала», контракт будет рассчитан до конца сезона-2025/26. По данным СМИ, стоимость трансфера составила 5 миллионов евро.