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  • 20:24,  25 января 2022
Гандбол
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Россия начала встречу с Германией на ЧЕ по гандболу 2022 года

Россия начала встречу с Германией на ЧЕ по гандболу 2022 года
Сборная России по гандболу Фото: официальный сайт Федерации гандбола России

Мужская сборная России по гандболу начала встречу против Германии в рамках группового этапа чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди мужских команд.

Игра проходит арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Сборная России начала выступление на турнире с трёх побед на предварительном этапе — в матчах против Литвы (29:27), Норвегии (22:23) и Словакии (36:27).  В матчах основного раунда россияне проиграли Швеции (23:29), Испании (25:26) и вничью сыграли с Польшей (29:29), лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.

В таблице отборочной группы лидируют Норвегия и Испания. Команды набрали по 6 очков и претендуют на выход в финальную часть турнира.

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