Россия начала встречу с Германией на ЧЕ по гандболу 2022 года

Мужская сборная России по гандболу начала встречу против Германии в рамках группового этапа чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди мужских команд.

Игра проходит арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, Словакия. Прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

Сборная России начала выступление на турнире с трёх побед на предварительном этапе — в матчах против Литвы (29:27), Норвегии (22:23) и Словакии (36:27). В матчах основного раунда россияне проиграли Швеции (23:29), Испании (25:26) и вничью сыграли с Польшей (29:29), лишившись шансов на выход в плей-офф турнира.