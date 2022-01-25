Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ответил на вопрос, кто принимал решение по отцеплению фигуриста Михаила Коляды от олимпийской сборной России.

Слова Горшкова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Неважно, кто принимал решение по Коляде — ОКР или федерация. Оно принималось на основании положительного теста Михаила», — подчеркнул Горшков, добавив, что схема абсолютно понятна, и выяснять, кто принимал решение, странно.

«Официальная причина замены изложена на сайте ФФККР. Почитайте, там все написано. Это полный ответ», — сказал Горшков.

Напомним, накануне вылета на предолимпийский сбор в Красноярск Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. На Играх его заменит коллега по группе Алексея Мишина Евгений Семененко.