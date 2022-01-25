Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к членам олимпийской сборной России на Игры в Пекине 2022 года.

Слова Путина с онлайн-встречи со спортсменами передает портал РИА Новости.

«Как известно, в России трудностей не боятся, они всегда делают нас еще более сильными, сплоченными, уверенными в себе. Все эти качества, убежден, в полной мере проявятся и в Пекине», — отметил Путин, добавив, что на Родине будут болеть за российских спортсменов, гордиться их успехами и верить в то, что на олимпийских аренах они смогут показать высший класс, а также превзойдут самих себя.

Напомним, Зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля: в этот день состоится церемония открытия, а уже 5 февраля будут разыграны первые комплекты медалей.