Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, в составе какой делегации она будет на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Вяльбе цитирует «Спорт-Экспресс». Глава ФЛГР подтвердила, что будет на Играх, хотя ее нет в списках делегации Олимпийского комитета России.

«А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя?», — сказала Вяльбе, добавив, что она едет в Пекин, какими бы тяжелыми условия там ни были.

«Я еду от FIS. Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение — рация, скайп. Но сборная все равно должна знать, что я рядом», — отметила Вяльбе, добавив, что на Олимпиаде в Корее тоже думала, что не будет видеть лыжников, а в итоге все оказалось нормально.