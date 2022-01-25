Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух высказался насчёт снятия Михаила Коляды с Олимпийских игр в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.

Слова Авербуха цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«В первую очередь, это очень большой удар по самому Мише», — сказал хореограф, подчеркнув, что он бесконечно поддерживает Коляду, поскольку Олимпиада — это главный старт в карьере любого спортсмена.

«Ему уже 26, поэтому объективно, больше Олимпиады у него не будет. Очень жаль. Впереди чемпионат мира. Мы будем поддерживать его там! Тем не менее, команда у нас очень сильная», — подчеркнул Авербух.

Напомним, перед вылетом на сборы в Красноярск Михаил Коляда сдал положительный тест на коронавирус. В олимпийской сборной его заменил первый запасной в мужском одиночном — Евгений Семененко.