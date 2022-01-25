Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг высказался о ситуации с положительным тестом на коронавирус в сборной Норвегии перед вылетом на Олимпиаду в Пекин.

Сегодня появилась информация о том, что тренер спринтерской сборной Арильд Монсен сдал положительный тест на коронавирус, а все члены основной сборной, включая Йоханнеса Клэбо, признаны близкими контактами.

Слова Нортуга цитирует норвежский телеканал TV2. По словам эксперта, Клэбо является главной надеждой на золото в лыжных гонках на Олимпиаде для сборной Норвегии.

«Наихудший возможный вариант состоит в том, что для него олимпийское приключение закончится. Конечно, Йоханнес переживает», — отметил Нортуг, добавив, что в тренировочном лагере сейчас нет ни намека на спокойствие.