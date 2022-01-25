Серебряный призер Олимпиады-2018, российский скелетонист Никита Трегубов дважды сдал положительный текст на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера сборной России по бобслею и скелетону Данила Чабана.

«У Никиты Трегубова во время сбора в Сочи было два положительных результата на коронавирус. Сейчас он находится в Сочи на карантине под наблюдением врачей ФМБА», — сообщил Чабан, подчеркнув, что основной состав сборной находится в Новогорске.

По словам Чабана, сегодня и завтра Трегубов должен вновь пройти тестирование на коронавирус, и в команде надеются на его отрицательные результаты.

«У всех остальных спортсменов сборной тесты отрицательные. У нас есть запасной Евгений Рукосуев. В Пекин вылетаем 31 января», — заключил Чабан.