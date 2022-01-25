Серебряный призёр Олимпиады-2002 Илья Авербух высказался о попадании Евгения Семененко в состав олимпийской сборной России по фигурному катанию в связи с положительным тестом на коронавирус у Михаила Коляды.

Слова Авербуха цитирует портал «Спорт-Экспресс». Хореограф отметил, что Евгений Семененко по сезону показывал хорошие результаты, и подобные замены в спорте бывают.

«Датчане тоже выигрывали чемпионат Европы, когда они были запасными. Возможно, это окрылит Семененко и придаст ему сил», — сказал Авербух, добавив, что все мужчины-одиночники в сборной примерно одного уровня.

По словам Авербуха, в большей степени эта потеря не для сборной, а для самого Михаила Коляды, который мог выступить, в том числе, в командных соревнованиях.