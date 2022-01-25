Бывшая российская фигуристка, выступающая за Польшу, Екатерина Куракова рассказала о череде травм, через которые ей пришлось пройти в последние сезоны.

Слова Кураковой цитирует портал Sport24. Фигуристка отметила, что в прошлом году у нее были серьезные проблемы со спиной и она почти смирилась с тем, что ей всегда будет больно кататься.

«Я не знаю, что случилось. Как получилась такая регенерация, что я смогла справиться. Но я все равно очень за этим слежу, часто хожу на физиотерапию», — сказала Куракова, добавив, что боль бывает часто, однако это еще ничего по сравнению с тем, что было раньше, когда это было частью ее обычной жизни.

Спортсменка призналась, что часта задавала себе вопрос, зачем она приехала на ЧМ-2021 в Стокгольм: фигуристке было грустно из-за непопадания в произвольную программу, но она понимала, что таким образом у нее больше шансов остаться здоровой.

«Один раз было такое, что я упала и на несколько секунд перестала чувствовать ногу. Я сижу на льду и не чувствую ее. И это было страшно понимать, что ты не чувствуешь конечность. Это ужасно», — отметила Куракова.