В олимпийской сборной России по фигурному катанию зафиксировано ещё два положительных теста на коронавирус.

Информацию об этом сообщает «Матч ТВ». По данным издания, положительные результаты тестов — у танцора Егора Базина, который выступает в паре с Елизаветой Худайбердиевой, а также их тренера Дениса Самохина. Худайбердиева/Базин — первые запасные на Игры в Пекине в танцах на льду.

В основе сборной России на Игры в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Отмечается, что сейчас Худайбердиева и Базин находятся в Красноярске на предолимпийском сборе, после которого команда должна отправиться в Пекин. Соревнования у фигуристов стартуют 4 февраля.