Российская танцевальная пара, многократные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин будут тренироваться в Москве вплоть до Олимпийских игр в Пекине и пропустят сбор в Красноярске.

Как сообщает корреспондент RT Елена Вайцеховская, Степанова и Букин отказались от поездки на сбор в Красноярск из-за положительных тестов на коронавирус на сборе. По информации «Матч ТВ», заболевание выявили у Егора Базина и тренера Дениса Самохина. Базин выступает в паре с Елизаветой Худайбердиевой, они числились первыми запасными на Игры в Пекине.

По данным RT, Степанова/Букин могут полететь в Пекин через Красноярск в составе сборной России, но также возможен вариант, при котором фигуристы полетят в Пекин прямиком из Москвы.