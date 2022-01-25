Один из специалистов Департамента здравоохранения Москвы, врач Андрей Тяжельников рассказал о том, при какой температуре необходимо принимать жаропонижающие в случае выясненной коронавирусной инфекции.

Во время трансляции на телеканале «Москва-24» Тяжельников рассказал, что температура тела свыше 38 градусов по Цельсию является серьёзным показанием для того, чтобы принимать жаропонижающие.

Также врач подчеркнул, что принимать антибиотики во время заболевания коронавирусом нельзя: это приведёт к катастрофическим последствиям для организма.

К числу эффективных рекомендаций, что необходимо делать во время коронавируса, Тяжельников назвал проветривание помещения, обильное питье, а также постельный режим.