Петербургский волейбольный клуб «Зенит» проиграл сербской «Войводине» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» и завершилась со счётом 3:0 в пользу команды из города Нови-Сад. Счет по партиям — 15:25, 21:25, 21:25 в пользу сербских гостей.

Отметим, в предыдущей очной встрече результат был противоположным: в Сербии команда Туомаса Саммельвуо обыграла «Войводину» со счётом 3:0 по партиям.

Также в группе с «Зенитом» и «Войводиной» располагаются лиссабонская «Бенфика» и немецкий «Берлин». В первом туре в начале декабря «Зенит» обыграл «Бенфику» в трех партиях, а матч с «Берлином» был перенесен из-за большого количества заболевших коронавирусом у соперника.