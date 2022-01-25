Мужская сборная России по мини-футболу (футзалу) обыграла команду Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года.

Игра состоялась в Амстердаме на арене «Зигго-Дом» и завершилась со счётом 4:0 в пользу российской команды. В первом тайме российские футболисты смогли забить три мяча, во втором тайме — еще один.

В составе сборной России дважды отличился Артем Антошкин (с передач Артема Ниязова и Ивана Чишкалы), Иван Чишкала (с передачи Данила Давыдова), Паулиньо (с передачи Сергея Абрамова).

Ранее сборная России обыграла команду Словакии со счетом 7:1 на старте турнира.

В третьем туре группового этапа российским футболистам придется сыграть против сборной Польши. Игра пройдет в субботу, 29 января, также в Амстердаме.